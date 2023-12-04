04 декабря 2023, 19:16
Новый модуль заправки сжатым природным газом запустили в Волоколамске
Энергетики завершили работы по реконструкции многотопливного автозаправочного комплекса «Татнефть-АЗС-Запад», дооснащенного модулем заправки компримированным природным газом. Объект расположен в городе Волоколамск, Рижское шоссе, дом № 6.
На площадке предусмотрено четыре заправочных поста, а время заливки полного бака легкового автомобиля не превышает пяти минут. При строительстве заправки использовалось оборудование российских производителей.
Реклама
Также на территории заправочного комплекса оборудовали парковочные места, магазин, точку питания и санузел.
«Реализуемый на МАЗК природный газ является привлекательной альтернативой нефтяным видам топлива в силу своих экономических, экологических и технологических преимуществ» — подчеркнул министр энергетики Александр Самарин.
Отметим, что порядка пяти организаций также сообщили о своих намерениях по строительству новых станций по заправке автомобилей компримированным природным газом в 2024 году.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поручил решить проблемы транспортного комплекса Московской области.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Волоколамск
Реклама
Реклама