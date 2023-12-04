Подмосковье 04 декабря 2023, 19:16 Новый модуль заправки сжатым природным газом запустили в Волоколамске Минэнерго МО

Читать 360tv в

Энергетики завершили работы по реконструкции многотопливного автозаправочного комплекса «Татнефть-АЗС-Запад», дооснащенного модулем заправки компримированным природным газом. Объект расположен в городе Волоколамск, Рижское шоссе, дом № 6.

На площадке предусмотрено четыре заправочных поста, а время заливки полного бака легкового автомобиля не превышает пяти минут. При строительстве заправки использовалось оборудование российских производителей.

Реклама

Также на территории заправочного комплекса оборудовали парковочные места, магазин, точку питания и санузел.

«Реализуемый на МАЗК природный газ является привлекательной альтернативой нефтяным видам топлива в силу своих экономических, экологических и технологических преимуществ» — подчеркнул министр энергетики Александр Самарин.

Отметим, что порядка пяти организаций также сообщили о своих намерениях по строительству новых станций по заправке автомобилей компримированным природным газом в 2024 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поручил решить проблемы транспортного комплекса Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».