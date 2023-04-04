Подмосковье 04 апреля 2023, 12:58 Новый мясоперерабатывающий завод в Лыткарине создаст около 300 рабочих мест

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Новый мясоперерабатывающий завод построят на территории индустриального парка в Лыткарине. ООО «Мясная мануфактура Лыткарино» будет производить продукцию на уровне мировых стандартов. Строительство нового предприятия позволит организовать около 300 новых рабочих мест.

«Проектная мощность производства — 1260 тонн готовой продукции в месяц. Общий объем предполагаемых инвестиций — более 1,5-2 миллиардов рублей», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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На заводе будут выпускать колбасы, сосиски, паштеты и другую мясную продукцию. Ожидается, что проект реализуют к 2025 году. Выйти на полную производственную мощность планируется в течение 20 месяцев с момента запуска предприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об успешном привлечении инвесторов в Королеве. Благодаря им в окурге появилось свыше 900 новых рабочих мест.

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