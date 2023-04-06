Подмосковье 06 апреля 2023, 15:08 Новый микроскоп стоимостью 20 млн рублей поступил в больницу Долгопрудного

Читать 360tv в

Долгопрудненская центральная больница получила сверхточный операционный микроскоп для нейрохирургии. Дорогостоящее оборудование дает отменную четкость изображения.

«Микроскоп позволит увеличить количество нейрохирургических операций в больнице. Благодаря техническим возможностям аппарата врачи могут значительно сократить время, необходимое для проведения манипуляции», — рассказал заведующий отделением нейрохирургии Павел Савинков.

Реклама

Прибор нужен при операциях на открытом мозге и микрохирургических вмешательствах на позвоночнике. Стоимость микроскопа — 20 миллионов рублей.

Сейчас в больнице делают монтаж прибора, после чего он будет введен в работу. Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».