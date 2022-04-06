Новый микроскоп для нейрохирургических операций установили в Ступинской больнице

Операционный микроскоп с навигационной установкой для проведения нейрохирургических операций установили в Ступинской областной клинической больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Новое оборудование будет применяться для проведения операций пациентам с инсультами и травматическими внутримозговыми гематомами, а также с травмами периферической нервной системы.

«Мы продолжаем оснащать высокотехнологичным медицинским оборудованием наши медицинские организации. Это позволяет расширять возможности оказания медицинской помощи, особенно важно, что новый нейрохирургический микроскоп будет применяться для помощи пациентам с инсультами», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Микроскоп оснащен усовершенствованной оптикой, двухканальной ксеноновой подсветкой и полностью интегрированной системой видеозаписи. Это позволяет врачам видеть мельчайшие детали операции на мониторе и через окуляры.

Современная микрохирургическая техника значительно снижает травматичность, это позволяет пациентам быстрее восстанавливаться после операций. По словам заведующего регионально-сосудистым центром Ступинской больницы Вячеслава Сашина, в настоящий момент оборудование установлено и готово к работе.