Новый микрорайон появится рядом с историческим центром Коломны

Жилой микрорайон «Подлипки-Город» строится недалеко от исторической Коломны. Более 40 трехэтажных домов возведут на 35 гектарах.

В новом квартале появится детский сад, торговый и медицинский центры, спортивные и детские площадки, места для отдыха. Территория будет находиться под круглосуточной охраной и системой видеонаблюдения «Безопасный регион».

Недалеко от строящегося микрорайона уже работают школа и детский сад, готовые принять детей. До конца года в новый квартал запустят общественный транспорт. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева здесь возведут новую поликлинику. В ней будет лечебно-диагностическое отделение с кабинетами врачей общей практики и узкопрофильных направлений. Также там появятся клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар для детей и взрослых, отделения функциональной диагностики и физиотерапии, лучевой диагностики. Проект уже получил положительное заключение «Мособлгосэкспертизы».

Два дома в микрорайоне уже построены. Туда въехали первые жильцы. Другие два дома проходят последний этап государственной проверки. Туда въедут коломенцы из аварийного жилья. К концу года планируется достроить еще четыре дома.

«В микрорайоне „Подлипки-Город“ строится самое большое количество жилых домов. Поэтому здесь в рамках программы Московской области „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда“ администрация Коломенского городского округа приобретает более 200 квартир для переселенцев. Причем площади их больше, чем в прежнем жилье», — сказал глава муниципалитета Денис Лебедев.

По его словам, в каждой квартире уже сделан базовый ремонт. Там установлены электрические плиты и индивидуальные счетчики воды. Температуру в квартире можно самостоятельно регулировать, в подъездах ведется видеонаблюдение.

Мама двоих детей Елена Капырина с нетерпением ждет переезда в новый микрорайон. Ее дом по улице Ленина признали ветхим, и всю семью включили в программу переселения.

«Нам обещали показать новые дома в конце августа, но я не удержалась и попросила мужа заехать посмотреть хотя бы территорию. Район мне очень понравился, виды там шикарные, а новые дома смотрятся как игрушечки — все такие яркие и красивые. Меня еще очень порадовало, что вся территория огорожена и находится под наблюдением. Когда мы переедем, мне будет спокойнее за своих детей. В общем, я жду с нетерпением, когда можно будет перевозить вещи», — рассказала Елена Сергеевна.

Глава округа отметил, что близость к центру и в то же время тишина создают в ЖК прекрасные условия для жизни. Об этом свидетельствует и спрос: многие коломенские семьи, особенно с детьми, выбирают для жизни именно этот район.

Микрорайон собираются достроить в 2022 году.