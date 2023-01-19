Подмосковье 19 января 2023, 12:36 Новый миграционный пункт открыли в Балашихе

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Новый миграционный пункт открыли в микрорайоне Павлино в Балашихе. Он будет обслуживать 70 тысяч человек. Там можно получить справочную информацию, услуги по регистрации учета граждан и оформлению российского паспорта.

Торжественное открытие нового учреждения посетил глава округа Сергей Юров, начальник МВД «Балашихинское» Михаил Москаленко, президент местной Торгово-промышленной палаты Анатолий Шестаков.

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«Сегодня в микрорайоне Павлино открылся новый миграционный пункт № 3. Он будет обслуживать более 70 тысяч жителей. Благодаря инвестору и совместной работе с общественным советом нашего МВД созданы все необходимые условия как для комфортной работы сотрудников, так и для жителей», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

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Получить услуги в новом учреждении могут жители микрорайонов Кучино, Южное Кучино, Керамик, Павлино, Новое Павлино.

Миграционный пункт № 3 был образован в 2012 году. Ранее он находился в микрорайоне Железнодорожный. Сейчас учреждение работает по адресу: микрорайон Павлино, улица Бояринова, дом № 24.

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