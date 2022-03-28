Новый МФЦ открыли в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе

Новый офис МФЦ открылся в микрорайоне Железнодорожный Балашихи. Он разместился в современном и комфортном помещении, сообщила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

«Новый офис МФЦ отличается удобной транспортной доступностью, находится в пяти минутах ходьбы от автобусной остановки. Количество окон обслуживания увеличено до 30», — сказала Надежда Куртяник.

Филиалу МФЦ микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха требовались переезд и расширение площади. Число обращений жителей росло каждый год — в 2021 году здесь было оказано 419 тысяч услуг.

Новое помещение соответствует всем стандартам, а также адаптировано для маломобильных граждан. В офисе есть все необходимое для комфортного пребывания жителей, в том числе терминалы оплаты госпошлин, лифт и детский уголок.

«Сегодня 100% центров „Мои Документы“ соответствуют федеральным требованиям. Для комфортного пребывания заявителей в МФЦ Подмосковья установлены кофейные и снековые аппараты, а в 13 центрах можно сдать пластиковую и алюминиевую тару в экопунктах для дальнейшей переработки», — сообщил директор ГКУ МО «МО МФЦ» Иван Кулаков.

За первый день работы в новый филиал МФЦ в микрорайоне Железнодорожный обратились 900 человек. Офис будет работать с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.