Подмосковье 10 июля 2023, 15:56 Новый международный терминал Т2 аэропорта Домодедово начнет работать 11 июля фото — Н. Надточая

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Пассажиров международных рейсов начнет принимать новый терминал аэропорта Домодедово, который увеличил площадь воздушной гавани почти вдвое. Об этом рассказал руководитель проекта по строительству объекта Александр Бойко.

У терминала Т2 семь этажей, часть из которых предназначена исключительно для служебного пользования. В зоне пассажиров есть детская комната, медицинские кабинеты, кафе и рестораны. На верхних этажах ─ бизнес-залы с выходом на посадку, а на крыше — смотровая площадка. Объект начнет работать с 11 июля.

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«Это важный день не только для аэропорта Домодедово, но и для всей отечественной авиации. Несмотря на сложные времена, мы продолжаем развиваться», ─ подчеркнул Александр Бойко.

Он рассказал также о завершении первого этапа реконструкции второй взлетно-посадочной полосы. Работы планируется выполнить к концу года. Зимнее расписание аэропорта будет составлено уже с учетом полноценной работы двух полос.

«Приятно, что собственники имеют программу развития аэропорта. Второй большой терминал почти сопоставим с существующим — 239 тысяч квадратных метров», — отметил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.