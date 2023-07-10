10 июля 2023, 15:56
Новый международный терминал Т2 аэропорта Домодедово начнет работать 11 июля
Пассажиров международных рейсов начнет принимать новый терминал аэропорта Домодедово, который увеличил площадь воздушной гавани почти вдвое. Об этом рассказал руководитель проекта по строительству объекта Александр Бойко.
У терминала Т2 семь этажей, часть из которых предназначена исключительно для служебного пользования. В зоне пассажиров есть детская комната, медицинские кабинеты, кафе и рестораны. На верхних этажах ─ бизнес-залы с выходом на посадку, а на крыше — смотровая площадка. Объект начнет работать с 11 июля.
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«Это важный день не только для аэропорта Домодедово, но и для всей отечественной авиации. Несмотря на сложные времена, мы продолжаем развиваться», ─ подчеркнул Александр Бойко.
Он рассказал также о завершении первого этапа реконструкции второй взлетно-посадочной полосы. Работы планируется выполнить к концу года. Зимнее расписание аэропорта будет составлено уже с учетом полноценной работы двух полос.
«Приятно, что собственники имеют программу развития аэропорта. Второй большой терминал почти сопоставим с существующим — 239 тысяч квадратных метров», — отметил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Строительство
Аэропорт Домодедово
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