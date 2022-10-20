Новый метод лучевой терапии появился в онкодиспансере в Балашихе | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 17:31 Новый метод лучевой терапии появился в онкодиспансере в Балашихе

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В Подмосковье в областном онкологическом диспансере, расположенном в Балашихе, заработал новый линейный ускоритель, на котором удобно провести лучевую терапию пациентам с онкологическими заболеваниями. Среди преимуществ, которые есть у такого аппарата, — высокая скорость радиации. С ее помощью получается лечить как можно больше пациентов с такими диагнозами. Только за один час всю эту процедуру смогут пройти от шести до семи человек.

«Основные положительные функции данного аппарата- это высокая скорость лечения. Если на старых аппаратах у нас процедура занимала от 15 до 30 минут, за час могли принять 2-3 пациента. На новом аппарате скорость лечения позволяет нам в течении часа пролечить 6-7 человек. Процедура занимает 7-8 минут. За год — это более 2000 пациентов», — пояснила заведующая отделением радиотерапии № 2, главный внештатный специалист по радиотерапии Московской области Ольга Юринова.

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У аппарата есть и ряд других преимуществ. Например, он может сделать так, чтобы высокие дозы радиации при облучении перенаправлялись именно в раковые клетки и не затрагивали здоровые ткани.

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В целом в этом диспансере действуют сейчас три ускорителя, которые предназначены для проведения лучевой терапии. Такое оборудование делает помощь больным гораздо своевременнее и качественнее. Оборудование закупалось по личному поручению губернатора региона Андрея Воробьева.