Новый метод лечения инсульта применили в Дмитрове

В региональном сосудистом центре применяется метод тромболизиса — растворения тромбов специальным препаратом, а также теперь здесь проводят процедуру тромбоэкстракции. Это высокотехнологичный метод извлечения тромбов из пораженных участков при помощи специальных инструментов.

Пациенты, перенесшие инсульт, смогут пройти инновационное лечение в Дмитровской областной больнице.

Главный врач Дмитровской областной больницы Александр Авакян рассказал о том, что специалисты центра обладают достаточным уровнем профессионализма, чтобы применять новые методы лечения инсультов.

«Тромбоэкстракции применяются при наибольших поражениях артерий головного мозга. Первую такую операцию мы провели 73-летнему мужчине с окклюзией — закупоркой крупной ветви средней мозговой артерии. Он поступил к нам в больницу с нарушением речи и двигательной функции конечностей», — сообщил Авакян.

Под рентген-контролем при помощи специального инструмента извлекли тромбы из сосудов головного мозга и восстановили кровоток по артерии. В результате удалось полностью восстановить движение в руке и ноге, вернуть речь. Таким образом, мужчину удалось уберечь от инвалидизации и вернуть к обычному жизненному ритму.

При лечении инсульта огромное значение имеет время после появления первых признаков. Если одновременно появились симптомы нарушения речи, ослабла рука или нога, не получается улыбнуться, то необходимо срочно вызвать скорую помощь. Чем раньше врачам удастся восстановить кровоток, тем больше шансов на положительный результат и удачную реабилитацию. Применять самые современные методы лечения возможно тогда, когда большая часть тканей мозга жизнеспособны.