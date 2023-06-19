Подмосковье 19 июня 2023, 13:20 Новый медцентр открылся в подмосковном НИИ акушерства и гинекологии Пресс-служба Минздрава МО

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В подмосковном НИИ акушерства и гинекологии открылся центр эндометриоза — заболевания, при котором происходит разрастания клеток внутреннего слоя матки за его пределы. Недуг может вызывать сильные боли, препятствовать наступлению беременности и привести к серьезным последствиям.

Новый медцентр возглавил руководитель отделения оперативной гинекологии с онкогинекологией и дневным стационаром МОНИИАГ Александр Попов.

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«Важно, что открытие центра позволит существенно сократить сроки диагностики заболевания, так как за один день пациентка сможет пройти комплексное обследование, включающее осмотр и консультации различных специалистов», — отметил врач.

Ежедневно центр сможет принимать до 12 пациенток. Отмечается, что пройти обследование и лечение в Московском областном центре эндометриоза Московского области можно будет по направлению лечащего врача.

Медицинские работники отметили профессиональный праздник 18 июня. Губернатор Андрей Воробьев поздравил всех врачей, фельдшеров, медсестер, малый, средний персонал и подчеркнул, как они нужны и важны региону.

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