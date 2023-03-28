Подмосковье 28 марта 2023, 16:26 Новый медицинский центр открылся в ЖК «Государев дом» в Ленинском округе Застройщик ГК Гранель

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Новый медицинский центр на 200 посещений в смену открылся в ЖК «Государев дом». Принимать пациентов здесь будут как на коммерческой основе, так и в рамках обязательного медицинского страхования.

Центр открылся в деревне Лопатино, на улице Сухановской. В учреждении появились кабинеты терапевтов, офтальмолога, отоларинголога, хирурга и врачей других профилей. Кроме того, в медцентре есть стоматологический блок, рентген- и процедурный кабинеты.

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В ЖК «Государев дом» также построили школу на 1,1 тысячи мест и два детских сада для 200 ребят каждый.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье дефицит врачей составляет 1,7 тысячи человек. Из них 1,2 тысячи — это работники ФАПов, поликлиник и амбулаторий.

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