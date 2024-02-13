Подмосковье 13 февраля 2024, 14:41 Новый медицинский диагностический центр в Одинцовском округе построят в 2025 году пресс-служба администрации г. о. Одинцово

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Строительство медицинского консультативно-диагностического центра в Одинцовском округе планируют завершить в 2025 году. Медицинское учреждение примет около 100 детей и 250 взрослых в смену.

Для строительства центра безвозмездно предоставлены два земельных участка площадью 1,4 гектара.

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«К возведению медицинского центра, который будет относиться к Одинцовской областной больнице, уже приступили. Это будет трехэтажное здание площадью более 8,7 тысячи квадратных метров, где разместятся кабинеты специалистов, отделения терапии, педиатрии, медицинской профилактики, неотложной помощи, блок лучевой терапии, а также лаборатория экспресс-диагностики», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Также планируется благоустроить прилегающую территорию, где будут созданы парковочные места, детские площадки и зоны для отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что в 2024 году в Подмосковье возведут 22 объекта здравоохранения.

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