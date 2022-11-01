Новый маршрут в деревню Захарково запустили по просьбам жителей Красногорска | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 23:37 Новый маршрут в деревню Захарково запустили по просьбам жителей Красногорска

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Новый маршрут № 21к от деревни Захарково до остановки Павшинский бульвар запустили в городском округе Красногорск. Маршрут начал работу 1 ноября.

Новый маршрут запустили по просьбам жителей городского округа Красногорск. Благодаря маршруту № 21к жители деревни Захарково и поселка Новый смогут без пересадок доехать до городской поликлиники № 3.

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В данный момент на маршруте работает один автобус, который ежедневно проволит 31 рейс с интервалом в час. Первый рейс стартует в 6:05, последний — в 21:30. В Минтрансе Подмосковья отметили, что при увеличении пассажиропотока, будет рассмотрен вопрос об увеличении количества рейсов и автобусов на маршруте.

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Оплатить проезд на автобусе № 21к можно банковской картой или транспортными картами «Стрелка» и «Тройка». Льготы при оплате социальной картой жителя Подмосковья на маршруте также действуют.