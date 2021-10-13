Маршрут №13А во Фрязине запустили до остановки «Новое кладбище»

По просьбам жителей Фрязина маршрут № 13А запустили до остановки «Новое кладбище». Они не раз обращались с этой просьбой в администрацию. Раньше добраться до места было проблематично.

Источник фото: телеканал «360»

Например, прежде кто-то из жителей преодолевал пешком 1,5 километра от ближайшей остановки, а кто-то просил помощи у знакомых с машинами.

Порой единственным выходом было такси. Но все обращения жителей услышали.

По поручению главы городского округа Дмитрия Воробьева создали маршрут № 13А. У пассажиров Фрязина он оказался очень востребованным.

Новым маршрутом смогут пользоваться около 200 человек в день. Для удобства пассажиров скорректировали расписание рейсов.

Жители смогут ездить по социальным картам Подмосковья и Москвы, а также расплачиваться банковской картой, любыми гаджетами, «Стрелкой».

Это отметил заместитель главы городского округа Дмитрий Медведев.

Раньше не было такого маршрута. И поступали обращения от жителей с просьбами запустить некоммерческий транспорт до кладбища. Мы это сделали и уже получаем положительные отклики Дмитрий Медведев.

Протяженность маршрута составила около шести километров. Время в пути — всего 18 минут. Микроавтобус будет совершать четыре рейса в день.