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    13 октября 2021, 17:18

    Маршрут №13А во Фрязине запустили до остановки «Новое кладбище»

    Маршрут №13А во Фрязине запустили до «Нового кладбища» по просьбам жителей

    Анастасия Аброськина, Анастасия Соловьева

    По просьбам жителей Фрязина маршрут № 13А запустили до остановки «Новое кладбище». Они не раз обращались с этой просьбой в администрацию. Раньше добраться до места было проблематично.

    Маршрут №13А во Фрязине запустили до остановки «Новое кладбище» | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Например, прежде кто-то из жителей преодолевал пешком 1,5 километра от ближайшей остановки, а кто-то просил помощи у знакомых с машинами.

    Порой единственным выходом было такси. Но все обращения жителей услышали.

    По поручению главы городского округа Дмитрия Воробьева создали маршрут № 13А. У пассажиров Фрязина он оказался очень востребованным.

    Новым маршрутом смогут пользоваться около 200 человек в день. Для удобства пассажиров скорректировали расписание рейсов.

    Жители смогут ездить по социальным картам Подмосковья и Москвы, а также расплачиваться банковской картой, любыми гаджетами, «Стрелкой».

    Это отметил заместитель главы городского округа Дмитрий Медведев.

    Раньше не было такого маршрута. И поступали обращения от жителей с просьбами запустить некоммерческий транспорт до кладбища. Мы это сделали и уже получаем положительные отклики

    Дмитрий Медведев.

    Протяженность маршрута составила около шести километров. Время в пути — всего 18 минут. Микроавтобус будет совершать четыре рейса в день.