Подмосковье 05 декабря 2023, 13:52 Новый маршрут № 11К запустили в Истре Unsplash

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Маршрут № 11К «ЖК Новоснегиревский — станция Снегири — Снегиревская поликлиника» запустили в Истре. В региональном Минтрансе заявили, что теперь более чем у восьми тысяч жителей появилась возможность с комфортом добираться до социально-значимых объектов округа.

По маршруту курсирует один автобус, который ежедневно выполняет 30 рейсов. Первый отправляется от остановки «ЖК Новоснегиревский» в 06:00, а последний — от остановки «станция Снегири» — в 21:30.

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Оплатить проезд можно стандартными способами: банковской, социальной или транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

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