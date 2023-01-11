Подмосковье 11 января 2023, 21:47 Новый маршрут до ЖК «Датский квартал» в Мытищах запустили в этом году

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В Мытищах запустили новый маршрут № 1292к. Теперь жители ЖК «Датский квартал» комфортно доезжают до железнодорожной станции Мытищи.

На маршруте работают два автобуса, совершая 40 рейсов в день с интервалом движения в 45 минут. Первый рейс выезжает от остановки на территории жилого комплекса в шесть часов утра, а последний — 22:20.

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На маршруте действует льготный проезд по социальной карте жителя Подмосковья.

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Отметим, что в декабре прошлого года для жителей данного жилого квартала начал действовать маршрут № 1291к, который следует до станции метро «Алтуфьево».

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