11 января 2023, 21:47
Новый маршрут до ЖК «Датский квартал» в Мытищах запустили в этом году
В Мытищах запустили новый маршрут № 1292к. Теперь жители ЖК «Датский квартал» комфортно доезжают до железнодорожной станции Мытищи.
На маршруте работают два автобуса, совершая 40 рейсов в день с интервалом движения в 45 минут. Первый рейс выезжает от остановки на территории жилого комплекса в шесть часов утра, а последний — 22:20.
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На маршруте действует льготный проезд по социальной карте жителя Подмосковья.
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Отметим, что в декабре прошлого года для жителей данного жилого квартала начал действовать маршрут № 1291к, который следует до станции метро «Алтуфьево».
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