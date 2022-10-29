Новый маршрут до станции Ольгино запустят для жителей Балашихи | 360°

Подмосковье 29 октября 2022, 01:09 Новый маршрут до станции Ольгино запустят для жителей Балашихи РИА "Новости"

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Новый маршрут до платформы Ольгино запустят для жителей ЖК «Столичный» в Балашихе. Транспорт начнет ездить с понедельника, 31 октября. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Как отметили в министерстве, запуску нового маршрута помогла ликвидация части тросового ограждения и установка светофора на пересечении Носовихинского шоссе и Граничной улицы.

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На маршруте № 30к будут работать четыре автобуса. Каждый день они будут делать 108 рейсов с интервалом в 20 минут. Первый автобус будет отправляться в 05:20, а последний — в 22:45. Оплатить проезд можно будет с помощью банковских и транспортных карт «Стрелка» и «Тройка». Также будет действовать льготный проезд по социальным картам жителей Подмосковья.

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В региональном Минтрансе напомнили, что от ближайших железнодорожных станций до ЖК «Столичный» можно добраться на маршрутах № 7 «ст. Железнодорожная — Агрогородок». Еще до жилого комплекса едет маршрутка № 3к «Агрогородок — ул. Вешних вод — ул. Калинина — ул. Луговая — ст. Железнодорожная», а также № 14к «ТК Лента — платформа Ольгино».