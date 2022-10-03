Поликлиника в Истре получила новый маммограф | 360°

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Поликлиника в Истре получила новый маммограф

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Во взрослой поликлинике Истринской областной клинической больницы стал работать новый цифровой маммограф. Аппарат там решили установить вместо устаревшего аналогового оборудования. Также в кабинете произвели полноценный ремонт. Медицинскую технику запустили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«В Подмосковье огромное внимание уделяется замене устаревшей аналоговой техники на современное цифровое оборудование. На прошлой неделе мы открыли новый кабинет маммографии в Солнечногорске, сегодня — в Истре. Это позволит повысить качество проводимой диагностики и, как следствие, выявляемость различных новообразований молочной железы на ранней стадии. На закупку медтехники и ремонт кабинета было направлено более 15 миллионов рублей», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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В новом цифровом маммографе возникает меньшая лучевая нагрузка в сравнении с аналоговым аппаратом, также у него гораздо более четкое качество изображения. Ожидается, что в смену нужно будет проводить более 20 исследований.

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«До последнего я не особо задумывалась, нужно ли мне это, пока не узнала, что у подруги, которая младше меня, нашли опухоль.  И тут я подумала, а вдруг и у меня что-то растет, а я не знаю. Пришла во взрослую поликлинику, а здесь новый аппарат. Исследование длилось минут 20. Сразу скажу, что у меня ничего не нашли, но кому-то эти минуты могут спасти жизнь», — сказала пациентка Татьяна Абрамова.

Женщинам старше 40 лет нужно будет проводить маммографическое исследование не реже одного раза в два года. Им доступна самостоятельная запись на маммографию, если они не успевали проходить исследование больше двух лет. Оформить ее можно на региональном портале Государственных услуг и по телефону 122.

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