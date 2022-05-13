Новый маммограф в Электростали позволит обследовать 40 пациентов ежедневно

В Электростали пациентки смогут пройти обследование на новом маммографе. Его установили в местной поликлинике по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья».

Минимальная лучевая нагрузка и высокое качество изображения — это главные преимущества нового маммографа. Благодаря устройству можно увидеть любое новообразование, даже если оно меньше миллиметра.

«В этом аппарате есть специальная функция локального уплотнения молочной железы. Если я вижу на снимке какое-то образование, то могу назначить своему рентген-лаборанту сделать исследование локально. Тогда еще более сильная компрессия дает более точную диагностику», — пояснила врач-рентгенолог маммографического кабинета Юлия Загорская.

У врачей также появилась возможность получить по снимкам второе мнение. Изображения всего в несколько кликов отправляют в МОНИКИ. В ответ медики получают независимое заключение специалиста.

«Когда заболевание выявили на ранней стадии — это очень важно. Важно, что человек благодаря такому оборудованию сразу сможет <…> дальше пойти к онкологу или терапевту», — подчеркнула глава городского округа Электросталь Инна Волкова.

Аппарат вместе с ремонтом кабинета обошелся региональному бюджету в 17 миллионов рублей. Ежедневно обследование здесь могут пройти до 40 пациенток.

В медучреждения Электростали также привезут компьютерный томограф и два цифровых аппарата для рентгена. Снимки в высоком разрешении будут на экране компьютера. Главврач Электростальской городской больницы Сергей Багин заметил, что аналоговое оборудование требует больших затрат на проявители и пленку. С цифровым такой проблемы нет.

«Цифровое оборудование <…> всегда лучше. И качество в первую очередь», — сказал он.

Еще одним плюсом станет скорость получения результатов снимков. Они будут готовы за считанные минуты. В больницу оборудование поступит до конца 2022 года.