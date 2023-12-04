04 декабря 2023, 15:39
Новый маммограф установили в поликлинике поселка Менделеево под Солнечногорском
Новый маммограф установили в Менделеевской поликлинике. Диагностика проводится бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования. Записаться и пройти обследование можно с 4 декабря.
Современный маммограф позволит выявлять различные заболевания молочных желез на ранней стадии. Основное его преимущество — низкая доза облучения.
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«Отмечу, что маммограф российского производства, а значит, не возникнет проблем с комплектующими. Скорость работы намного выше аналогов и за счет того, что он полностью цифровой, значительно упрощена работа для лаборанта», — рассказала главный врач Солнечногорской больницы Лариса Борисова.
Он добавила, что в этом году аналогичный аппарат установили в Андреевской поликлинике.
Записаться на обследование и на прием к врачу можно на региональном портале госуслуг или телефону — 122.
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Здравоохранение
Солнечногорск
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