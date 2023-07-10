Подмосковье 10 июля 2023, 10:18 Новый маммограф установили в больнице в Ступине

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Новый маммограф заработал в стационаре больницы в Ступине. Его будут использовать для диагностических исследований женщинам. Оборудование поможет выявить патологии молочных желез на ранней стадии.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, с начала года в Подмосковье заработали три новых аппарата для маммографии. До конца года заработают еще 13. На эти цели регион выделил 239 миллионов рублей.

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«Женщинам, особенно старшего возраста, необходимо регулярно проходить маммографию. Чтобы повысить доступность исследований, мы продолжаем устанавливать новые маммографы — с начала года ввели в работу три аппарата и до конца года планируем еще 13», — сказала Стригункова.

Она добавила, что женщины старше 40 лет могут пройти исследование при помощи самозаписи — сделать это можно по номеру 122 и через «Госуслуги», при этом давность предыдущей диагностики должна составлять более двух лет.

Кроме того, в Ступинской больнице появился новый флюорограф — в поликлинике в рабочем поселке в Малино. Он заработает после завершения капитального ремонта в здании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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