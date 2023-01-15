Подмосковье 15 января 2023, 16:52 Новый Маколей Калкин появился в Егорьевске

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Школьники Егорьевска поучаствовали в конкурсе «Снимаем кино». Ребята попробовали себя в экранизации советских и зарубежных фильмов. Зрители отметили сходство третьеклассника Михаила Демина, который примерил на себя роль Кевина из «Один дома», с актером Маколеем Калкиным.

«В новогодние праздники я всегда смотрю фильм „Один дома“. Главный герой Кевин похож на меня как внешне, так и внутренне. Я в некоторых ситуациях могу посамовольничать», — сообщил Михаил Демин.

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На школьный конкурс выставили 25 видеороликов. Юные актеры сыграли отрывки из фильмов «Джентльмены удачи», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Мэри Поппинс, до свидания!».

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«Идея снять ролик о Мэри Поппинс пришла спонтанно, и я сразу согласилась на нее. Я хотела поучаствовать в конкурсе еще в прошлом году, но тогда не получилось», — заявила юная актриса Александра Поликашкина.

В создании каждого ролика участвовали не только дети, но и родители и педагоги. Вместе они обсуждали и распределяли между собой роли, готовили костюмы, репетировали и примеряли образы героев.

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