Новый магистральный водовод улучшит водоснабжение тысячи жителей Богородского округа

Новый водовод запустили на территории Богородского округа в Подмосковье. Он проложен от насосной станции № 9 Восточной системы водоснабжения, расположенной в Старой Купавне, к поселку Рыбхоз. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.

«Строительство водовода к поселку Рыбхоз в Богородском городском округе осуществлялось в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», — рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Целью строительства министр назвал улучшение показателей системы водоснабжения в населенном пункте. Финансирование вели за счет средств бюджета Московской области и федерального бюджета.

Трубопровод построен с использованием современных материалов, его протяженность составляет более четырех с половиной километров. Пропускная способность — две тысячи кубометров в сутки. Благодаря этому запуску улучшится водоснабжение более тысячи жителей поселка.

Необходимость строительства нового трубопровода возникла в связи с высоким содержанием железа в действующих источниках и неудовлетворительным качеством водоснабжения, которое показала проведенная проверка.

Строительно-монтажные работы завершились еще в конце 2021 года, после этого трубопровод промыли, продезинфицировали и взяли пробу воды для исследования. Ее признали соответствующей нормативным показателям.

Сейчас идут работы по наладке гидравлического режима распределительной сети поселка Рыбхоз и выводу оборудования на штатный режим.