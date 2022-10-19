Новый магазин в деревне Лужки построят к октябрю 2023 года | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 16:18 Новый магазин в деревне Лужки построят к октябрю 2023 года

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В городском округе Истра появится новый магазин сетевой торговли. Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на строительство объекта.

К октябрю 2023 года планируется закончить строительство нового магазина в деревне Лужки городского округа Истра. Техническим заказчиком и генеральным проектировщиком проекта выступает ООО «Петров Девелопмент». Застройщик — индивидуальный предприниматель. Объем инвестиций в проект составит 45 миллионов рублей.

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Благодаря новому магазину будут созданы 20 рабочих мест.

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Более тысячи квадратных метров составит площадь нового магазина. В здании планируется разместить магазин сетевой торговли с широким выбором продовольственных и хозяйственный товаров.

Персональный менеджер Центра Содействия Строительству при правительстве Подмосковья сопровождает проект. Специалист помог провести совещания по комплектности и содержанию проектной документации для получения разрешения на строительство, а также способствовал оперативной проработке замечаний по проектной документации. Все услуги центр оказывает бесплатно.

Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте.