Подмосковье 14 ноября 2022, 19:15 Новый магазин в деревне Ложки под Солнечногорском создаст 30 рабочих мест

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Магазин построят в Солнечногорске в деревне Ложки на Центральной улице. В нем смогут трудоустроиться 30 человек, сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

Площадь торгового комплекса составит 749 квадратных метров. В ходе строительства будут использовать современные технологии для организации инфраструктуры. На территории обустроят безбарьерную парковку, установят систему видеонаблюдения и яркое освещение.

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В комплексе разместят аптеку, мясную лавку, центр оказания бытовых услуг и пункт выдачи товаров интернет-магазина.

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Магазин построят за счет предпринимателя. В проект инвестируют 110 миллионов рублей.

Ранее зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева доложила губернатору Андрею Воробьеву, что свыше трех тысяч предпринимателей Подмосковья получили поддержку с начала года. Благодаря этому в регионе создадут еще 15 тысяч рабочих мест.

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