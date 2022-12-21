Подмосковье 21 декабря 2022, 14:59 Новый магазин создаст 30 рабочих мест в подмосковной деревне Целеево

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Здание продовольственного магазина возведут в деревне Целеево Дмитровского городского округа. Разрешение на строительство выдано Министерством жилищной политики Московской области.

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Инвестор — компания «Вектор» — вложит в проект 25 миллионов рублей. Здание площадью 626 квадратных метров сдадут в аренду сетевому универсаму. Кроме продуктов здесь можно будет приобрести товары для дома, корма для животных, книги и журналы. На территории оборудуют парковку и пешеходные дорожки с системой подсветки. Будет создано 30 рабочих мест.

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