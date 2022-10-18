Новый магазин с парковкой появится на автодороге в Шаховской | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 16:26 Новый магазин с парковкой появится на автодороге в Шаховской

Читать 360tv в

На пятом километре автодороги «Затесово-Коптязино» появится магазин товаров повседневного спроса. Площадь нового универсама составит 635 квадратных метров.

Разрешение на строительство в городском округе Шаховская нового торгового пространства выдано министерством жилищной политики Подмосковья. Застройщиком станет индивидуальный предприниматель, а инвестиции составят девять миллионов рублей.

Реклама

Жители и гости ближайших СНТ смогут приобрести в новом универсаме продукты питания, косметику, детское питание и корма для животных. Кроме того, в магазине будут продаваться автомобильные принадлежности и аксессуары. Рядом с универсамом будет оборудована парковка на 13 машиномест. Застройщик планирует завершить работы в 2023 году.

Реклама

Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона. Все консультационные услуги центр оказывает бесплатно.

Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте.