Новый магазин с парковкой появится на автодороге в Шаховской | 360°

18 октября 2022, 16:26
Новый магазин с парковкой появится на автодороге в Шаховской
На пятом километре автодороги «Затесово-Коптязино» появится магазин товаров повседневного спроса. Площадь нового универсама составит 635 квадратных метров.
Разрешение на строительство в городском округе Шаховская нового торгового пространства выдано министерством жилищной политики Подмосковья. Застройщиком станет индивидуальный предприниматель, а инвестиции составят девять миллионов рублей.
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Жители и гости ближайших СНТ смогут приобрести в новом универсаме продукты питания, косметику, детское питание и корма для животных. Кроме того, в магазине будут продаваться автомобильные принадлежности и аксессуары. Рядом с универсамом будет оборудована парковка на 13 машиномест. Застройщик планирует завершить работы в 2023 году.
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Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона. Все консультационные услуги центр оказывает бесплатно.
Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте.
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