Подмосковье 20 января 2023, 16:57 Новый логистический центр Ozon создаст более 360 рабочих мест в Подольске Пресс-служба Мининвестиций Московской области

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На территории индустриального парка «Ориентир-Юг» в Подольске построили новый производственно-складской комплекс площадью 44 тысячи квадратных метров. В нем будет располагаться распределительный центр компании Ozon, сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Инвестиции в проект составили 1,8 миллиарда рублей. Здесь разместится распределительный центр компании Ozon, где будет создано более 360 рабочих мест для жителей Подмосковья», — отметила Зиновьева.

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Застройщиком нового комплекса стал ООО «Индустриальный парк „Ориентир“». Он спроектирован в соответствии с требованиями, предъявляемыми к высококачественным складам класса А+.

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Также зампред уточнила, что на территории индустриального парка «Ориентир-Юг» уже работает корпорация «Глория Джинс», ставшая его первым резидентом. На предприятии трудятся около 250 человек.

Министр напомнила, что представители бизнеса могут подобрать площадку для размещения на инвестиционной карте Московской области.

Ранее глава Подмосковья Воробьев предложил предприятиям Белоруссии создать промышленный хаб.

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