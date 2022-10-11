Логистический центр рядом с аэропортом Шереметьево в Подмосковье создаст 100 рабочих мест | 360°

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Логистический центр рядом с аэропортом Шереметьево в Подмосковье создаст 100 рабочих мест

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До конца 2022 года начнет работу современный складской комплекс рядом с аэропортом Шереметьево. На сегодняшний день готовность объекта превышает 90%.

«Строительство комплекса площадью 6,3 тысячи квадратных метра началось в прошлом году. Инвестиции компании „МГМ Логистик“ уже составили почти 450 миллионов рублей, а в итоге могут превысить 500 миллионов», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Новый комплекс примет на работу около 100 человек. Объект оснастят оборудованием, обеспечивающим высокую скорость обработки грузов, и даже холодильными камерами для хранения в том числе вакцин. Обсуждается перспектива размещения в комплексе предприятия по ремонту самолетных шасси.

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Компания «МГМ Логистик» занимается авиационными и автомобильными грузоперевозками. Его партнерами являются такие авиакомпании как «Аэрофлот», SCAT Airlines, Turkish Airlines и многие другие.

Инвестиции — одна из движущих сил для развития территорий, считает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, с января регион привлек в экономику 500 миллиардов рублей. Цель — триллион рублей за год.

Инвестиции

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Аэропорт Шереметьево

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