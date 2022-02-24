Новый логистический комплекс создаст еще тысячу рабочих мест в Домодедове

Крупный логистический центр построили в Домодедове. Его будут использовать для доставки посылок. Сейчас комплекс оснащают техникой, а откроют его осенью 2022 года. Жители Подмосковья получат тысячу рабочих мест.

Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, это сортировочный терминал для компании DPD — самого крупного в России негосударственного оператора экспресс-доставки и логистики.

Запуск предприятия планируется осуществить осенью этого года. Здесь будет создано около тысячи рабочих мест Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в проект вложат два миллиарда рублей. Новый логистический комплекс построила компания Radius Group.

Предприятие разместилось в индустриальном парке «Южные врата». Когда все работы уже полностью завершатся, он станет крупнейшим терминалом DPD в Восточной Европе и СНГ.

Здесь смогут сортировать до 25 тысяч посылок в час. Многие процессы автоматизируют, благодаря чему крупные коробки не потребуют ручного труда.

Ранее на заседании губернатора Московской области Андрея Воробьева с главами городских округов сообщили, что около 60 тысяч новых рабочих мест создадут в Подмосковье за год. Помогут льготы для инвесторов.