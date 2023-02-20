Подмосковье 20 февраля 2023, 11:55 Новый логистический кластер в Лобне создаст 1,2 тысячи рабочих мест

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Новый индустриально-логистический кластер «Шереметьево» появится в Лобне. Строительство и ввод объекта в эксплуатацию создаст 1,2 тысячи рабочих мест.

Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на строительство первой очереди кластера: возведение двух складских корпусов для сдачи в аренду резидентам. Согласно проекту, в зданиях появятся грузовые мезонины и офисы для сотрудников. Всего на территории «Шереметьева» планируется возвести около 240 тысяч квадратных метров складских и производственных площадей.

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Проект сопровождается персональным менеджером центра содействия строительству при правительстве Московской области.

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