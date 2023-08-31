Подмосковье 31 августа 2023, 14:28 Новый лимит добычи охотничьих ресурсов утвердили в Подмосковье Фото Минэкологии МО.

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Квоты и объемы добычи по разным видам охотничьих ресурсов утвердили в Подмосковье на ближайший год. Постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Результаты последнего учета и постоянные наблюдения позволяют утверждать, что численность животных охотничьих видов держится на стабильном уровне либо прирастает», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Лимит добычи, который будет действовать в регионе до 1 августа 2024 года, одобрили в Минприроды России. За год на территории области можно будет добыть не более 1217 лосей, 316 косуль, 153 благородных оленей и 144 — пятнистых, а также 50 барсуков.

Тихон Фирсов отметил, что число любителей охоты в Подмосковье постоянно растет. В регионе зарегистрировано более 200 тысяч охотников, еще столько же приезжают из Москвы.

Инспекторы будут следить за законностью охоты и пресекать браконьерство.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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