Подмосковье 31 августа 2023, 12:33 Новый лесопарк «Гальчино» откроют в Домодедове 1 сентября Министерство культуры и туризма МО

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Торжественное открытие нового лесопарка «Гальчино» состоится 1 сентября в 12:00 в Домодедове. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

«Новый парк расположен рядом с деревнями Барыбино и Гальчино. Территория имеет уникальное ярусное строение рельефа — систему террас. В парке сделали пешеходные дорожки, смотровую площадку, детские игровые зоны, полосу препятствий, зоны для отдыха и пикника», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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В день открытия лесопарка для гостей проведут праздничную программу. У входа будет работать тематическая зона «Врата» — с 12:00 до 15:00 здесь можно будет поучаствовать в интерактивном квесте о легенде духа Галича.

На детской площадке в зоне «Двор забав» в 12:00 начнется программа с волшебными героями, играми и танцами, а в 13:00 — крио-шоу с фокусами.

В сосновому лесу расположили зону «Обитель Галича», где в 12:00 проведут мастер-класс по плетению венков.

В зоне «Ярмарочная площадь» (на спортивной площадке) с 12:00 до 15:00 пройдут молодецкие игрища, занятия по прикладному искусству и фестиваль красок холи. Здесь же гости увидят историческую реконструкцию и смогут приобрести сувениры на ярмарке.

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