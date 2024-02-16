Подмосковье 16 февраля 2024, 11:05 Новый квартал с малоэтажными домами начали строить в Раменском G3 Group

Читать 360tv в

Компания G3 Group полностью завершила работы по разработке котлована и устройству фундаментных плит на территории будущего клубного квартала «G3 Театральный» в Раменском. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики Подмосковья.

ЖК «G3 Театральный» — это комфортный малоэтажный комплекс класса smart-business. Дома строят в 20 километрах от МКАД. Планируется три очереди реализации проекта.

Реклама

Дома разделят на секции, в каждой будет свой лифт. На одном этаже — по пять или шесть квартир. Отделку фасадов выполнят в светлых природных тонах с контрастными элементами.

G3 Group G3 Group G3 Group G3 Group G3 Group G3 Group

Квартиры на первых этажах будут с террасами, а на последних — с каминами и французскими балконами. На территории ЖК появится детский сад, спортплощадки, кафе и магазины. Во дворе — зоны отдыха с беседками, амфитеатр, игровые площадки.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о новом этапе программы по расселению аварийного жилья в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».