Новый КТ-аппарат заработал в больнице Подольска

В городской клинической больнице Подольска заработал новый компьютерный томограф. Оборудование установили в инфекционном центре в деревне Бородино. Аппарат купили в рамках реализации в Московской области нацпроекта «Здравоохранение».

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Аппарат используют для проведения диагностики пациентам с COVID-19 и подозрением на него.

«Ранее пациентов с COVID-19 приходилось направлять на исследования в другие медицинские организации. Теперь же диагностика заболевания стала доступна и в инфекционном центре в Бородино», — уточнил главный врач Подольской городской клинической больницы Вардан Геворкян.

Он добавил, что оборудование работает круглосуточно, в сутки врачи проводят порядка 60 исследований.