Современный КТ-аппарат появился в Одинцовской больнице

Новый компьютерный томограф начал работать в Никольском подразделении Одинцовской больницы. Его закупили вместо устаревшего оборудования.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, новый КТ-аппарат будут применять для диагностики большого количества заболеваний.

Он будет работать в две смены. За сутки на нем планируют проводить до 40 исследований Светлана Стригункова.

Врачи смогут получать изображения высокого качества. При этом у современных аппаратов низкая лучевая нагрузка.

Перед установкой аппарата кабинет отремонтировали. Здесь пациентов примут по направлению лечащего врача.

Диагностику проведут бесплатно, по ОМС. Новое оборудование приобрели по поручению губернатора Андрея Воробьева.