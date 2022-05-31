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    31 мая 2022, 16:29

    Современный КТ-аппарат появился в Одинцовской больнице

    Анастасия Аброськина

    Новый компьютерный томограф начал работать в Никольском подразделении Одинцовской больницы. Его закупили вместо устаревшего оборудования.

    Современный КТ-аппарат появился в Одинцовской больнице | Изображение 1

    Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, новый КТ-аппарат будут применять для диагностики большого количества заболеваний.

    Он будет работать в две смены. За сутки на нем планируют проводить до 40 исследований

    Светлана Стригункова.

    Врачи смогут получать изображения высокого качества. При этом у современных аппаратов низкая лучевая нагрузка.

    Перед установкой аппарата кабинет отремонтировали. Здесь пациентов примут по направлению лечащего врача.

    Диагностику проведут бесплатно, по ОМС. Новое оборудование приобрели по поручению губернатора Андрея Воробьева.