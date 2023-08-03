Подмосковье 03 августа 2023, 14:52 Новый козий сыр от Олега Сироты представят на гастрономическом фестивале под Истрой Минсельхозпрод МО

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Большой гастрономический фестиваль стартует в деревне Дубровское под Истрой 4 августа. В числе новинок, которые представят гостям, будет козий сыр из сыроварни Олега Сироты.

Первая партия — 350 голов сыра — будет доступна гостям фестиваля. В поисках насыщенного вкуса на сыроварне Олега Сироты испробовали много разных вариантов заквасок, комбинаций температур варки и созревания, пока не нашли идеальный баланс.

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На фестивале любой желающий сможет попробовать новинку и написать о ней честный отзыв.

Приобрести сыр, йогурты, молоко и хлеб в дни фестиваля можно будет в фирменном магазине на самой сыроварне и в торговых домиках напротив нее.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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