Подмосковье 05 апреля 2023, 11:55 Новый коворкинг в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске создаст 250 рабочих мест ООО «ИНДАСТРИАЛ СИТИ „ЕСИПОВО 2“ / ООО «ИНДАСТРИАЛ СИТИ «ЕСИПОВО 2»

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В индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске появится цифровой промышленный коворкинг «Индастриал Сити». Он представляет собой более 19 тысяч квадратных метров универсальных производственно-складских помещений для нужд бизнеса.

Коворкинг позволит обеспечить резидентов комплекса готовой инженерной инфраструктурой, парковочными местами, круглосуточным доступом к рабочим помещениям и охраняемой территорией. Там также находится центр обработки данных, который позволит предпринимателям пользоваться телекоммуникационными услугами с высоким уровнем безопасности.

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Удобная транспортная доступность позволит оптимизировать затраты бизнеса на логистику и доставку товаров по городу. В индустриальном парке будет создано 250 дополнительных рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Королеве появилось более 900 новых рабочих мест в прошлом году. В городской округ привлекли 47 налоговых резидентов.

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