31 июля 2023, 14:51
Новый корпус завода металлообработки создаст 20 рабочих мест в Солнечногорске
Производственно-складской корпус компании Metal Master построят в деревне Липуниха под Солнечногорском. Там создадут 20 рабочих мест.
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, застройщик вложит в проект 135 миллионов рублей. Предприятие специализируется на изготовлении металлообрабатывающего оборудования. Это лентопилочные, профилегибочные, металлорежущие станки и многое другое.
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Площадь здания составит 469 квадратных метров. Там будут хранить комплектующие, а также собирать и тестировать готовые образцы.
Компания поставляет металлообрабатывающее оборудование на рынок России, Белоруссии, Казахстана 22 года. Предприятие придерживается принципов инновационности разработок и тщательно контролирует качество продукции.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.
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