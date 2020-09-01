Новый корпус медицинского училища открыли в Егорьевске. Жители попросили достроить его спустя 15 лет заморозки работ

Этого дня ученики и сотрудники колледжа ждали давно. История учреждения началась 90 лет назад, но к созданию нового корпуса приступили в 2002 году. Однако стройку не раз замораживали.

Тогда один из жителей округа, Борис Наумкин, обратился с этим вопросом к губернатору Андрею Воробьеву. Это случилось в 2016 году, а уже в 2019-м ему доложили о завершении строительства и начале отделки. Губернатор пообещал, что приедет на открытие, и сдержал слово. Он поздравил студентов и педагогов с началом учебного года.

И с большим удовольствием я в кругу ребят с очень благородной профессией. Это будущий медицинский персонал — очень драгоценный. Хочу поздравить с началом учебного года. Это всегда торжественное, особое мероприятие. И хочу еще раз поблагодарить наших педагогов за предыдущий сложный год Андрей Воробьев.

Пока корпус не открыли, ученики занимались в старом здании, где не хватало современных условий и мест. Некоторые уроки и вовсе проводили в стационаре местной больницы и помещении женской консультации.

Теперь все, кому так ценен колледж, получили новые аудитории, актовый и спортивный залы, столовую, передовое оборудование и библиотеку. Об этом рассказала директор филиала Московского областного медицинского колледжа №3 Марина Гвоздева.

Наше оснащение очень усилили — тренажеры, цифровые микроскопы. Уже есть современный компьютерный класс и кабинет иностранного языка с лингафонным оборудованием. Про наш спортивный зал я даже не говорю — это вообще олимпийский зал просто, мечта всех студентов. С душевыми, раздевалками Марина Гвоздева.

Строительство возобновили в августе 2018 года — с того момента заменили кровлю и окна, подвели коммуникации, преобразили фасад и благоустроили внутренний дворик. На корректировку и выполнение готового проекта из бюджета региона выделили 500 миллионов рублей.

Студенты, а их здесь порядка 300, учатся по трем специальностям. Среди них лечебное, акушерское и сестринское дело. А в этом году колледж принял 100 человек.

Некоторые студенты работали в инфекционном госпитале, когда был пик пандемии. Их отдельно поблагодарил губернатор.

Хочу пожелать этому легендарному колледжу, где воспитывают наш медицинский персонал, успехов. У нас непростая была весна. Ребята, даже те, кто учится на первом курсе, показали себя очень высоко, очень достойно. <...> Всем нашим студентам колледжей, университетов, нашим школьникам самые добрые пожелания — только вперед! Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что все школы, колледжи, университеты и детские сады готовы к учебному году. Учителя и воспитатели на местах. А отдельно он заострил внимание на горячем питании.

«Сейчас школьники начнут питаться — родители и сами ребята свою оценку вынесут. Вы знаете, что у нас есть система контроля. Все готово для горячего и качественного питания. Кстати, и здесь в колледже тоже», — напомнил он.

С 1 сентября свыше 400 тысяч школьников Подмосковья начнут получать бесплатное питание. А проследить за качеством пищи смогут мамы и папы ребят. Для этого область возобновит работу проекта «Родительский контроль».