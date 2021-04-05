Новый корпус убрал вторую смену в школе Щелкова. Ребятам подарили мастерские и IT-зону

Гимназия № 2 в Щелкове получила современный корпус «Солнечный» осенью прошлого года, и здесь обучаются уже 1,1 тысячи ребят. Его открытие стало долгожданным: новостройка убрала вторую смену, позволила создать в школе кружки по робототехнике и иностранным языкам.

Учеников навестил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Новое помещение стало дополнением к корпусу «Заречный», где занимаются еще тысяча ребят.

Благодаря расширению площади гимназия получила импульс для развития дополнительного образования. Теперь здесь есть библиотека с IT-зоной, спортивные и творческие секции, а еще, например, слесарная мастерская — ее ученики подарили главе Подмосковья сделанный ими скворечник.

Ваш учитель хвалит вас. Он говорит, что у ребят золотые руки. Сказал мне: „Зайди — посмотри“. Вот пришел и вижу, что правда все получается у вас, глаза горят Андрей Воробьев.

Оба корпуса вмещают 2,1 тысячи учеников. Здесь разместились 72 класса, часть из которых — кадетские.

Гимназия работает в формате полного дня. В кружках и секциях ребят принимают до 21:00. Школьники занимаются волейболом, мини-футболом, единоборствами, баскетболом.

«Оборудование шикарное, конечно. Оно очень нужно. В школе нам не хватало мастерских», — поделилась директор Маргарита Силантьева.

А вместе с мамами, участвующими в «Родительском контроле», Андрей Воробьев проверил питание. В новом корпусе работает современная столовая на 400 мест.

Во время общения с родителями обсудили планы, касающиеся Щелкова. Например, в 2021 году начнется строительство школы, которая необходима для жилого комплекса «Финский».

К ее возведению приступят в августе–сентябре. Ожидается, что школа на 850 мест примет первых учеников в 2023 году.