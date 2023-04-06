Подмосковье 06 апреля 2023, 08:27 Новый корпус центра образования № 1 в Ногинске откроют к сентябрю

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Новый корпус центра образования № 1 в Ногинске откроют к началу учебного года. Капитальный ремонт в старом корпусе школы также завершится к сентябрю.

Площадь нового корпуса — около восьми тысяч квадратных метров. Заниматься здесь будут младшеклассники. В здании обустроят библиотеку с панорамными окнами, зал IT и мультимедиа. На первом этаже откроют столовую полного цикла — блюда для школьников будут готовить на месте.

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Уже закончена отделка некоторых классов, кабинетов медработника, логопеда и психолога. Спортзал обшивают ударопрочными панелями.

«Панели, которые будут снизу на полутораметровой высоте, еще обшиты матами. Чтобы травму не получили дети, и чтобы мячик <…> не мешал», — рассказал заместитель главы Богородского городского округа Анатолий Шуть.

Будет в новом корпусе и свой актовый зал с большой сценой и рабочим местом звукорежиссера.

«В актовом зале ведутся работы по нанесению краски противопожарной для того, чтобы эти конструкции выдержали в случае каких-то непредвиденных ситуаций», — сказал Анатолий Шуть.

Фасад нового корпуса практически закончен. Уже началось благоустройство, ведутся работы по обустройству ливневой канализации.

Кроме того, в старом здании центра образования № 1 продолжается капремонт по президентской программе. Несмотря на сжатые сроки, работы идут по графику. Родители следят за ходом ремонта через рассылки в мессенджерах и раз в месяц приходят на стройплощадку для контроля.

Напомним, ранее глава Богородского городского округа Игорь Сухин рассказал губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о развитии муниципалитета.

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