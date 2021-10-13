Новый корпус школы №6 построят в Мытищах к 2023 году

Современную пристройку к школе № 6 запланировали открыть в Мытищах. Новый корпус сможет принять 200 учеников.

Как отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, внутри подготовят спортивный и актовый залы, столовую.

Там же откроют классы для кружков и секций. Новый корпус возвысится на три этажа.

Здание школы построят на Новомытищинском проспекте, дом №38 Владимир Локтев.

В современном помещении обустроят лабораторные, кабинет врача и библиотеку.

Внутренний дворик комплексно благоустроят — там появятся спортивные элементы, места отдыха, площадка для школьных мероприятий.

Новый корпус запланировали открыть в 2023 году, рассказал Владимир Локтев.

Ранее 11 школ Московской области включили в число лучших в России. Среди них и школа № 6 в Мытищах.