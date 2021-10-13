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    13 октября 2021, 09:46

    Новый корпус школы №6 построят в Мытищах к 2023 году

    Минстрой Подмосковья: пристройка к школе №6 появится в Мытищах

    Анастасия Аброськина

    Современную пристройку к школе № 6 запланировали открыть в Мытищах. Новый корпус сможет принять 200 учеников.

    Новый корпус школы №6 построят в Мытищах к 2023 году | Изображение 1

    Как отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, внутри подготовят спортивный и актовый залы, столовую.

    Там же откроют классы для кружков и секций. Новый корпус возвысится на три этажа.

    Здание школы построят на Новомытищинском проспекте, дом №38

    Владимир Локтев.

    В современном помещении обустроят лабораторные, кабинет врача и библиотеку.

    Внутренний дворик комплексно благоустроят — там появятся спортивные элементы, места отдыха, площадка для школьных мероприятий.

    Новый корпус запланировали открыть в 2023 году, рассказал Владимир Локтев.

    Ранее 11 школ Московской области включили в число лучших в России. Среди них и школа № 6 в Мытищах.