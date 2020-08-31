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    31 августа 2020, 10:29

    Новый корпус школы №48 откроют в Люберцах осенью. Ученики забудут о второй смене

    Анастасия Аброськина

    Новый корпус школы №48 откроют к началу сентября в подмосковных Люберцах. Это позволит забыть о второй смене обучения. Трехэтажное здание распахнет двери в поселке Малаховка.
    Новый корпус школы №48 откроют в Люберцах осенью. Ученики забудут о второй смене | Изображение 1

    Разрешение на его работу уже получено. Новый корпус школы на Пионерской улице откроют 1 сентября. Об этом сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

    В трехэтажном здании организованы учебные классы и просторные коридоры, библиотека с современными пособиями и методическими материалами

    Владимир Локтев.

    Он добавил, что в новом корпусе сделали столовую, медицинские помещения, актовый и спортивный залы. Площадь здания — более 7,9 тысячи квадратных метров.

    Внутренний дворик благоустроили. Там установили спортивные и игровые площадки. Все работы выполнили по национальному проекту «Образование».

    К началу учебного года в Подмосковье откроют 21 новую школу и 18 детских садов. Одних только первоклассников будет 110 тысяч — на пять тысяч больше, чем прежде.

    С 1 сентября свыше 400 тысяч школьников Подмосковья начнут получать бесплатное питание. А проследить за качеством пищи смогут мамы и папы ребят. Для этого область возобновит работу проекта «Родительский контроль».

    Новости SMI.FM