Новый корпус школы №48 откроют в Люберцах осенью. Ученики забудут о второй смене

Новый корпус школы №48 откроют к началу сентября в подмосковных Люберцах. Это позволит забыть о второй смене обучения. Трехэтажное здание распахнет двери в поселке Малаховка.

Разрешение на его работу уже получено. Новый корпус школы на Пионерской улице откроют 1 сентября. Об этом сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

В трехэтажном здании организованы учебные классы и просторные коридоры, библиотека с современными пособиями и методическими материалами Владимир Локтев.

Он добавил, что в новом корпусе сделали столовую, медицинские помещения, актовый и спортивный залы. Площадь здания — более 7,9 тысячи квадратных метров.

Внутренний дворик благоустроили. Там установили спортивные и игровые площадки. Все работы выполнили по национальному проекту «Образование».

К началу учебного года в Подмосковье откроют 21 новую школу и 18 детских садов. Одних только первоклассников будет 110 тысяч — на пять тысяч больше, чем прежде.

С 1 сентября свыше 400 тысяч школьников Подмосковья начнут получать бесплатное питание. А проследить за качеством пищи смогут мамы и папы ребят. Для этого область возобновит работу проекта «Родительский контроль».