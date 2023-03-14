Подмосковье 14 марта 2023, 17:42 Новый корпус школы № 5 построят на улице Кирова в Ногинске

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Подрядчика, который выполнит проектирование и реконструкцию здания школы № 5 в Богородском округе, определят с помощью электронного аукциона. Об этом сообщила министр Подмосковья по конкурентной политике Елена Волкова.

Центр образования № 5 имени Героя России Максима Сураева ждет реконструкция, во время которой построят новый корпус на 550 мест. После этого школа сможет обучать одновременно 950 человек.

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Извещение о конкурсе размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, а также на портале ЕАСУЗ. Компании, которая выиграет аукцион, предстоит провести проектно-изыскательские работы, выполнить реконструкцию здания и возвести пристройку. Также в рамках контракта понадобится закупить оборудование и мебель, благоустроить и озеленить территорию, поставить видеокамеры и турникеты.

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Завершить реконструкцию здания школы планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что долгожданную школу в жилом комплексе «Митино парк» в Красногорске построят к началу учебного года.