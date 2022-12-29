Подмосковье 29 декабря 2022, 11:43 Новый корпус школы № 4 построили на улице Чайковского в Лобне

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Разрешение на ввод в эксплуатацию получил новый корпус школы № 4 в Лобне. Об этом сообщили в Минстрое Подмосковья.

Корпус площадью 11,3 тысячи квадратных метров откроется в 2023 году, разгрузив основное здание школы. В новом трехэтажном отделении будут учиться 400 человек. Здесь оборудовано 16 учебных кабинетов для четырех параллелей начальной школы, один кабинет музыки, актовый зал, пищеблок, спортивный зал площадью 540 квадратных метров, библиотека и другие помещения.

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Школьный корпус возвели по госпрограмме Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что еще 56 социальных объектов откроются в регионе в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.

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