19 апреля 2024, 11:28
Новый корпус школы №3 в Чехове достроят в 2025 году
На теории школы № 3 в Чехове возводится долгожданная пристройка, которая решит вопрос со второй сменой. Новый корпус будет готов в 2025 году.
Новые образовательные пространства соединятся с основным корпусом через спортивный зал. Сейчас он закрыт на ремонт, и школьники занимаются физкультурой во Дворце культуры «Дружба».
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«Выступили с ходатайством о возможности использования территории стадиона „Химик“. Будем ходатайствовать о возможности заниматься в спортивном комплексе „Надежда“ и использовать ледовую площадку для того, чтобы можно было провести физкультуру на коньках», — рассказала директор школы № 3 Екатерина Пыхтина.
Открытие пристройки наравне с другими важными вопросами обсудили на заседании попечительского совета флагманской школы № 3. Председатель совета — глава городского округа Чехов Михаил Собакин.
«Недели три назад встречались со строителями. Они на себя брали обязательства к 1 сентября 2025 года ввести эту школу. Учитывая ту динамику, которую строители нам задают, строители держат этот темп», — рассказал глава муниципалитета.
В новой пристройке будут специализированные классы для уроков химии, биологии, информатики. Предложение директора школы запустить проект «Точка роста» глава округа обсудит на ближайшей встрече с министром образования региона.
Родители, которые участвуют в совете, отметили, что благодаря слаженной работе администрации округа и коллектива школы удается быстро решать все вопросы.
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