Подмосковье 06 марта 2023, 14:55 Новый корпус школы №13 в Раменском достроят к осени

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Специалисты Главгосстройнадзора Подмосковья побывали в Раменском, где возводят пристройку к Власовской школе № 13. Корпус на 450 мест планируется сдать осенью этого года.

Сейчас строители возводят стены и несущие конструкции трех этажей. В пристройке будут располагаться учебные классы, зоны для подвижных игр и тихого отдыха, учебно-опытные пространства с экологической тропой и теплицами, актовый зал. Когда здание будет готово, в школе смогут обучаться 700 человек.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 20 новых школ и 11 детских садов откроют в Подмосковье к сентябрю.

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