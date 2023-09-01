Подмосковье 01 сентября 2023, 15:39 Новый корпус школы №1 открыли в Ногинск Телеканал «360»

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Новое здание Центра образования № 1 открылось в Ногинске 1 сентября. Корпус рассчитан на 400 мест. Там разместились классы и помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, библиотечно-информационный центр, столовая и медицинский блок.

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Трехэтажный корпус поможет разгрузить основное здание школы, в котором к началу учебного года провели капитальный ремонт. Всего по словам министра территориальной политики Московской области Елены Кавалевой, к сентябрю в регионе капитально отремонтировали 60 учебных заведений, а также построили 27 новых школ и 25 детских садов.

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«Пять лет назад в рейтинге образования Богородский округ занимал 53 место из 60 муниципальных образований — плачевный результат. Сегодня мы третьи в Московской области. <…> У нас 14 школ входят в топ-100 лучших в регионе», — рассказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 Сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи, побед в учебе, творчестве и спорте. Также во всех школах учащиеся получили мороженое в подарок от главы региона.

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